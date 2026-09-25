10.000 illegale sigaretten en drugs gevonden na controle in Uden

Bij een grote controle in Uden zijn gisteren een verdachte aangehouden, 10.000 illegale sigaretten in beslag genomen en meerdere voertuigen van de weg gehaald. De controle vond plaats op het terrein van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De controle was gericht op het tegengaan en verstoren van criminaliteit binnen de transport- en logistieke sector.

Redactie Geschreven door

De actie was bedoeld om criminaliteit in de transport- en logistieke sector tegen te gaan.