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10.000 illegale sigaretten en drugs gevonden na controle in Uden
• Aangepast
Bij een grote controle in Uden zijn gisteren een verdachte aangehouden, 10.000 illegale sigaretten in beslag genomen en meerdere voertuigen van de weg gehaald. De controle vond plaats op het terrein van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De controle was gericht op het tegengaan en verstoren van criminaliteit binnen de transport- en logistieke sector.
De actie was bedoeld om criminaliteit in de transport- en logistieke sector tegen te gaan.
Drugs in huis
De aangehouden man wordt verdacht van drugshandel. De politie doorzocht daarna ook zijn huis en vond daar een voorraad drugs: in totaal 100 gram.
De 10.000 illegale sigaretten vonden controleurs bij iemand anders.
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