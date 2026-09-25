Heftruck kantelt bij bedrijf in Raamsdonksveer, bestuurder raakt bekneld

Een heftruckbestuurder is vrijdagmiddag bekneld geraakt bij een ernstig bedrijfsongeluk in Raamsdonksveer. De heftruck kantelde door een nog onbekende oorzaak.

Het ongeluk gebeurde bij een bedrijf aan de Keizersveer. De brandweer en meerdere ambulances rukten uit. De brandweer kwam om de bestuurder te bevrijden.

De bestuurder is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.