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Heftruck kantelt bij bedrijf in Raamsdonksveer, bestuurder raakt bekneld

Bestuurder van heftruck bekneld geraakt bij bedrijf in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Bestuurder van heftruck bekneld geraakt bij bedrijf in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een heftruckbestuurder is vrijdagmiddag bekneld geraakt bij een ernstig bedrijfsongeluk in Raamsdonksveer. De heftruck kantelde door een nog onbekende oorzaak. 

Profielfoto van Redactie
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Redactie

Het ongeluk gebeurde bij een bedrijf aan de Keizersveer. De brandweer en meerdere ambulances rukten uit. De brandweer kwam om de bestuurder te bevrijden.

De bestuurder is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

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