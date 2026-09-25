FC Tilburg speelt topper tegen Boxtel in vierde klasse

FC Tilburg neemt het zondag op tegen Boxtel, een favoriet voor de titel in de vierde klasse. Na een sterke competitiestart wil de ploeg uit Tilburg bewijzen dat het niet alleen meedoet, maar ook kan concurreren met de topteams. Beide clubs begonnen het seizoen uitstekend en staan aan de vooravond van een interessante krachtmeting.

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Boxtel jaagt al jaren op promotie naar de derde klasse en is vastberaden om dit seizoen eindelijk die stap te zetten. De ploeg eindigde de afgelopen twee jaar telkens hoog, maar miste promotie in de nacompetitie. Om de kansen te vergroten, werd deze zomer de selectie versterkt. Een opvallende aanwinst is doelman Jordy Zielschot, die terugkeerde naar zijn woonplaats Boxtel na een periode bij Blauw Geel '38.

De ambities van Boxtel werden vorige week al onderstreept met een overtuigende overwinning op Audacia in Moergestel. Daarmee bevestigde de ploeg haar status als titelkandidaat in de vierde klasse. Zondag krijgt FC Tilburg de taak om zich met dit sterke team te meten.

Ambitieuze start FC Tilburg



FC Tilburg begon het seizoen eveneens uitstekend. De ploeg versloeg Were Di in de Moerenburg-derby en liet zien dat het niet alleen wil deelnemen, maar ook wil presteren in de vierde klasse. De overwinning zorgde voor vertrouwen en toonde aan dat Tilburg beschikt over een sterke selectie met veel strijdlust en teamgeest.

Trainer Younes Kanoun kan voor de zware uitwedstrijd in Boxtel rekenen op goed nieuws uit de ziekenboeg. Meerdere geblesseerde spelers zijn weer fit, waardoor de concurrentie binnen de selectie toeneemt. Dit komt op een ideaal moment, gezien de kracht van de tegenstander.

Belangrijke afwezige



Toch is er ook een tegenvaller: Ahmad Aldahir is door een schorsing niet inzetbaar. Zijn creativiteit en techniek zullen gemist worden, wat de trainer dwingt tot puzzelen om het middenveld en de aanval goed in te richten. Tegelijkertijd biedt dit andere spelers de kans om zich te bewijzen in deze belangrijke wedstrijd.

De wedstrijd tussen Boxtel en FC Tilburg voelt nu al als een graadmeter. Boxtel wil laten zien dat het klaar is voor promotie, terwijl FC Tilburg wil aantonen dat de vierde klasse slechts een stap is in de groei van de club. Zondag om half drie wordt afgetrapt op sportpark in Boxtel. Beide ploegen hebben de kans om een vroeg statement te maken in de competitie.