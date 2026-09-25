Bekerloting: Brabantse derby en Kozakken Boys tegen FC Utrecht

Helmond Sport en Willem II spelen tegen elkaar in de eerste ronde van de KNVB Beker. Dat bleek vrijdag bij de loting. Negen Brabantse clubs zaten in de koker, en twee van hen treffen dus elkaar. Ook voor amateurclub Kozakken Boys wacht een mooie wedstrijd: FC Utrecht komt naar Werkendam.

Oss naar Zwolle Ook TOP Oss speelt tegen een Eredivisieclub. De Ossenaren gaan op bezoek bij PEC Zwolle, nu de nummer 16 van de Eredivisie. FC Eindhoven krijgt bezoek van een competitiegenoot: FC Volendam reist af naar Eindhoven.

RKC Waalwijk, NAC Breda en FC Den Bosch gaan op bezoek bij een amateurclub. NAC speelt tegen JOS Watergraafsmeer, FC Den Bosch tegen Rijnsburgse Boys en RKC tegen BVV Barendrecht.

Stunt van Gemert

VV Gemert was de verrassing van de laatste voorronde. De derdedivisionist versloeg IJsselmeervogels met 0-3. Gemert is de enige Brabantse club uit de derde divisie in het bekertoernooi. De club speelt thuis tegen Purmersteijn, dat uit de andere derde divisie komt.

De andere Brabantse amateurclub in het bekertoernooi is Kozakken Boys. De club uit Werkendam kreeg een topaffiche: FC Utrecht komt naar Sportpark De Zwaaier.

De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 oktober.

Geen PSV

PSV deed niet mee aan de loting. De landskampioen is, net als alle andere Nederlandse clubs die in Europa spelen, vrijgesteld van de eerste ronde. Jong PSV mag niet meedoen aan het bekertoernooi.