Otakat 2026 brengt anime naar Helmond

Op zondag 27 december vindt de derde editie van Otakat plaats in De Cacaofabriek in Helmond. Het evenement staat in het teken van anime, cosplay en Japanse cultuur.

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De Cacaofabriek in Helmond wordt tijdens Otakat omgetoverd tot een ontmoetingsplek voor liefhebbers van Japanse cultuur. Bezoekers kunnen genieten van een artist alley, live-optredens en J-pop, een populaire muziekstijl uit Japan.

Naast muziek en kunst biedt het evenement ook Japans eten en diverse andere activiteiten. Het programma is samengesteld door een enthousiast team van fans van anime, manga en J-pop.

Derde editie

Otakat wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. De eerdere edities trokken veel bezoekers die hun passie voor anime en cosplay konden delen.

Het evenement vindt plaats op zondag 27 december en belooft weer een unieke ervaring te worden voor iedereen die geïnteresseerd is in Japanse cultuur.