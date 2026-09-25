Docent 'Zaka' (30) plotseling overleden: 'Je kon altijd bij hem terecht'

Het Rodenborch College in Rosmalen is in rouw na het overlijden van docent Zakariae 'Zaka' Areghioui (30). Het onverwachtse overlijden raakt de school diep. Donderdag heeft de school afscheid van hem genomen in de moskee in Den Bosch. "Het zijn verdrietige dagen voor de school."

Zijn overlijden heeft de leerlingen en medewerkers van de school diep geraakt. "Met groot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze collega. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, zijn jonge kinderen, zijn familie en iedereen die hem liefhad."

Areghioui was mentor en docent "en soms ook iemand bij wie je terechtkon als je allang geen les meer van hem had", laat de middelbare school weten. Hij gaf sinds 2022 Frans in de onder- en bovenbouw, schrijft Dtv Nieuws .

"We zijn er voor elkaar en steunen elkaar: indrukwekkend om te zien hoe leerlingen docenten troosten en andersom. Ook ouders betonen hun medeleven", laat rector Marjo van IJzendoorn weten tegenover Omroep Brabant.

Samen met leerlingen en docenten heeft Van IJzendoorn donderdag afscheid genomen van Areghioui in de moskee in Den Bosch. In de school is daarnaast een herdenkingsruimte ingericht "waar leerlingen mooie herinneringen aan deze geweldige docent opschrijven en hem bedanken en zijn familie sterkte wensen."

Zeer geliefd en betrokken

Areghioui was volgens de school geliefd en betrokken bij de leerlingen. "Hij kende hun verhalen, zag wat ze nodig hadden en begreep hoe ingewikkeld het soms kan zijn wanneer je opgroeit tussen verschillende culturen. Hij kon daarin een verbinder zijn. Iemand die begreep zonder dat alles uitgelegd hoefde te worden", laat de school weten in een uitgebreid in memoriam op de website.

De betrokkenheid van Areghioui ging ook zijn leerlingen aan het hart. Zo kreeg hij van zijn mentorklas aan het eind van het schooljaar een paar gloednieuwe sneakers cadeau. "Wie hem kende, weet dat dat een cadeau was dat bij hem paste. Maar wat hem vooral raakte, waren de leerlingen die het hem gaven."

Ook op sociale media uiten leerlingen hun verdriet. Zo zijn op TikTok verschillende video's te zien waarin leerlingen Areghioui bedanken en vertellen wat hij heeft betekend.