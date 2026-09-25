Willem II tegen Helmond Sport in eerste ronde beker

Willem II speelt tegen Helmond Sport in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. Het duel wordt afgewerkt in het MySteel Stadion in Helmond. De wedstrijden in deze ronde zijn op 27, 28 en 29 oktober.

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De loting voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker vond vrijdag plaats in de uitzending van de Voetbalkantine op ESPN. Willem II mag het daarin opnemen tegen Helmond Sport, ook wel bekend als de Kattenmeppers.

Het duel wordt gespeeld in het MySteel Stadion in Helmond. De exacte speeldatum en het tijdstip van de wedstrijd worden later bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen.

De eerste ronde van het bekertoernooi is gepland op dinsdag 27, woensdag 28 en vrijdag 29 oktober. Fans van beide Brabantse clubs kijken uit naar het regionale onderonsje.