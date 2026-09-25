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Auto schept vrouw op snorfiets op fietspad in Waalwijk

Aangepast
Vrouw gewond bij aanrijding met snorfiets op Professor Asserweg (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Vrouw gewond bij aanrijding met snorfiets op Professor Asserweg (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Een vrouw op een snorfiets is vrijdagmiddag gewond geraakt. Een auto reed haar aan op de Professor Asserweg in Waalwijk. Dat gebeurde kort voor half zes.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrouw reed over het fietspad toen de auto haar raakte. Ambulancepersoneel behandelde haar, daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht.

Bestuurder ongedeerd
De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De auto heeft lichte schade aan de voorkant en de motorkap. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

De snorfiets kon nog rijden. Daarom bracht een agent hem naar het huis van de vrouw.

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