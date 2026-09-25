Helmond Sport tegen Willem II in eerste ronde beker

Helmond Sport speelt in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker tegen Willem II. De loting op vrijdag heeft dit Brabants duel opgeleverd, waarin de Tilburgse Eredivisionist de tegenstander is.

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Met Willem II treft Helmond Sport meteen een club uit het hoogste niveau. De Tilburgers promoveerden afgelopen seizoen naar de Eredivisie, waardoor dit bekerduel extra aandacht trekt. Het is een bijzondere ontmoeting omdat beide clubs uit Brabant komen.

De wedstrijd betekent ook een hereniging met twee oud-spelers van Helmond Sport. Amine Et-Taïbi en Wouter van der Steen spelen tegenwoordig bij Willem II. Et-Taïbi was vorig seizoen nog actief voor Helmond Sport en speelde negentien officiële wedstrijden voordat hij in januari naar Tilburg vertrok. Van der Steen verdedigde meerdere seizoenen het doel van Helmond Sport en maakte afgelopen zomer de overstap.

Wanneer wordt er gespeeld?

De eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 oktober. De exacte datum en tijdstip van de wedstrijd worden later vastgesteld. Helmond Sport zal via zijn officiële kanalen meer informatie delen over de planning en kaartverkoop.