Sterksel verwelkomt Kunstsmullen op zondag 18 oktober

Op zondag 18 oktober wordt Sterksel omgetoverd tot een kunstzinnig festivalterrein. Verschillende locaties in het dorp bieden bezoekers een breed programma met kunst, muziek, poëzie en internationale gerechten.

Gevonden voor jou

Het evenement 'Sterksel in een ander perspectief' maakt gebruik van diverse plekken in het dorp. Het Dorpsplein, de H. Catharinakerk, dorpshuis Valentijn en de tuin van kunstenaars Frank van den Dungen en Jet van Zijl vormen de sfeervolle locaties voor activiteiten. Bezoekers kunnen genieten van kunstexposities, een wandeling door het Labyrinth en de kroenekraan, en optredens van wereldmuziekkoor Keskedee.

Het wereldmuziekkoor Keskedee treedt op in de H. Catharinakerk. De optredens vinden plaats om elf uur ’s ochtends, twee uur ’s middags en om drie uur. In dorpshuis Valentijn is poëziecabaret van Het Confettikabinet te zien, met shows om één uur, twee uur en drie uur.

Internationale gerechten proeven

Voor liefhebbers van culinaire verrassingen is er 'Hapje voor een praatje'. Hier kunnen bezoekers gerechten uit verschillende culturen proeven en tegelijkertijd genieten van een gezellige sfeer. De tuin van het kunstenaarsduo biedt daarnaast een unieke setting om kunst en natuur te combineren.

Kunstsmullen belooft een veelzijdige dag te worden, waar kunst, muziek en eten samenkomen in het hart van Sterksel. Het evenement is toegankelijk voor jong en oud en biedt een unieke kans om het dorp op een creatieve manier te ontdekken.