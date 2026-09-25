Mariska tatoeëert tepels: 'Iedereen heeft zijn eigen verhaal'

Ze zet tatoeages die bijna niemand als een tattoo herkent. Mariska de Jong uit Breda tatoeëert tepels bij mensen die een borstoperatie hebben gehad. En dat doet ze zo goed, dat ze binnenkort mee mag doen aan het WK. "Het is voor mij de meest waardevolle behandeling die je kunt doen."

De Jong werkt bij een huidkliniek in Breda en zet al vijftien jaar medische tatoeages. "Ik heb zelf meerdere operaties ondergaan in mijn leven. Daar heb ik ook littekens aan overgehouden." Daardoor kwam ze in aanraking met medische tatoeages. Nu voert ze dagelijks de zogenoemde tepelhofreconstructies uit. "Iedereen die bij mij komt, heeft zijn eigen verhaal. Vaak mag ik een nieuw hoofdstuk met ze starten en wordt het litteken of gemis weer dragelijk." Het eindresultaat zorgt volgens haar voor schittering in de ogen van mensen. Ook zijn er regelmatig tranen van geluk. "Dat moment in die stoel, daar gaat mijn hart helemaal van aan."

Corry Smolders uit Berkel-Enschot weet als geen ander hoe belangrijk het werk van De Jong is. Ze heeft borstkanker gehad, waardoor een borst moest worden geamputeerd. "Ik wilde mijn traject van ziek zijn afsluiten", vertelt ze.

"Ik heb gewoon weer twee borsten als ik in de spiegel kijk."

Al na één behandeling zag Smolders resultaat en een paar behandelingen later was het klaar. Sindsdien voelt ze zich weer vrouw. "Ik heb gewoon twee borsten als ik in de spiegel kijk. Niemand ziet iets of weet dat ik borstkanker heb gehad. Ik heb alles terug. Ik ben weer compleet." De Jong merkt wel dat er in de medische wereld soms te makkelijk over tepeltatoeages wordt gedacht. "Helaas kom ik ook werk tegen dat op een soort schietschijf lijkt", legt ze uit. Met haar specialisatie heeft De Jong naam gemaakt binnen haar vakgebied. Ze werd al kampioen tepelhoftatoeëren in de Benelux. In oktober strijdt ze voor de wereldtitel in Turkije. En hoe graag ze daar ook een goede prestatie wil neerzetten, ze vindt iets anders belangrijker. "Ik wil zorgen dat dit op de kaart komt, want er is een tekort aan mensen die dit kunnen. Het is veel waardevoller dat mensen die al zoveel hebben meegemaakt zich weer gelukkig kunnen voelen."