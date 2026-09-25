Verdediger Geertruida verlaat Nederlands elftal met blessure, terug bij PSV

PSV-verdediger Lutsharel Geertruida heeft de selectie van het Nederlands elftal verlaten door een blessure. Hij keert terug naar Eindhoven, meldt de KNVB. Bondscoach Xavi Hernández roept geen vervanger op. Volgens PSV gaat het om een lichte blessure.

Virgil van Dijk blijft aanvoerder

Eerder deze week, in de aanloop naar de wedstrijd tegen Duitsland, maakte Hernández bekend dat Virgil van Dijk aanvoerder van Oranje zou blijven.

Volgens de bondscoach is de verdediger een goede leider en klaar voor de komende periode met het Nederlands elftal. "Ik ben naar Liverpool gereisd en heb daar een goed gesprek met hem gehad. Hij is een goede leider, hij is positief. Van Dijk is mijn aanvoerder. Ik denk dat hij er klaar voor is", zei Hernández.

Of Van Dijk er ook richting het WK van 2030 nog bij is, weet de bondscoach niet, vertelde hij maandag. "We spreken nog niet over twee of vier jaar, we kijken alleen naar dit moment."