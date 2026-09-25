Frans Bauer emotioneel bij het weghalen van de woonwagen van zijn moeder

Frans Bauer hield het niet droog toen de woonwagen van zijn ouders werd weggehaald van het kamp. Het ouderlijk huis van de zanger uit Fijnaart krijgt een nieuwe eigenaar, omdat zijn moeder door dementie er niet meer zelfstandig kan wonen. "Het raakt mij heel erg. Dit is de plek waar ik mijn jeugd heb doorgebracht", vertelde hij geëmotioneerd.

De zanger hoopt dat de nieuwe eigenaar zijn geluk bij de woonwagen zal vinden. "Het heeft in ieder geval mijn ouders heel wat mooie jaren gebracht. Maar dit doet wel even pijn", vertelt hij terwijl de woonwagen met een kraan wordt opgetild.

Een zichtbaar geëmotioneerde Frans neemt afscheid van de woonwagen van zijn ouders. "De woonwagen van mijn moeder wordt vandaag weggehaald en ik moet je zeggen: het raakt mij echt heel erg", vertelt hij. "De woonwagen gaat naar een andere plek ergens in Nederland."

Het liefst had hij gehad dat zijn moeder Wies zo lang mogelijk in de woonwagen kon blijven wonen, maar door haar dementie was dat niet haalbaar. "Op een gegeven moment weet je ook: dit gaat gewoon niet." Daarom woont Wies sinds deze zomer in een woonzorgcentrum in Fijnaart.

Dierbare herinneringen

Ook de kinderen van Frans Bauer hebben dierbare herinneringen aan de woonwagen, vertellen ze in de realityprogramma. "Opa kwam ons vroeger wel eens ophalen van school met zijn busje. Dan sprongen we er in en gingen we met zijn allen naar oma toe en daar eten."

Verderop in de aflevering is te zien hoe de woonwagen weg wordt gereden naar de nieuwe eigenaar. Ondertussen vertelt Frans wat het afscheid met hem doet. "Ik woon al meer dan twintig jaar in mijn eigen huis, maar in je hart blijf je toch altijd de kamper. Je blijft altijd een stukje woonwagenbewoner."

De Bauers vertelden eerder wat we kunnen verwachten in het nieuwste seizoen van hun tv-serie: