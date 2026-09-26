Waarschuwingsschoten gelost bij arrestatie na bedreiging met vuurwapen

De politie heeft bij een aanhouding in Someren vrijdagnacht waarschuwingsschoten gelost. In de Ter Hofstadlaan zou iemand met een vuurwapen gedreigd hebben. De politie zette flink wat agenten in waaronder een zwaar bewapend arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor de bedreiging met het vuurwapen was, is nog onduidelijk. Wel is er in een tussenwoning iemand gearresteerd nadat de politie daar een inval deed.

Het is niet bekend of het om een man of vrouw gaat die is aangehouden door de politie. Er raakte niemand gewond en de politie doet onderzoek naar het incident.

Kogelinslag

Een geparkeerde auto heeft door een kogel schade opgelopen en op straat werd een huls bij de beschadigde auto aangetroffen. De eigenaresse van de auto heeft niks met het voorval te maken.