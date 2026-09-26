Bestelbus scheurt door park tijdens achtervolging, bestuurder ontsnapt

De bestuurder van een bestelbus is donderdagavond aan de politie ontsnapt na een achtervolging door Breugel. De man negeerde rond kwart over negen een stopteken op de Veerstraat en reed vervolgens met hoge snelheid door verschillende straten en zelfs een vrij druk park in het dorp.

De witte Mercedes Sprinter scheurde dwars door het dorp en kwam tot stilstand op de Van Gentlaan. De bestuurder stapte uit en ging er vervolgens te voet vandoor via een brandgang richting de Van Brakelstraat en Trompstraat. Ondanks een zoekactie wist de politie hem niet meer te vinden.

Volgens de politie bracht de bestuurder tijdens de vlucht anderen in gevaar. Op dat moment waren er onder meer jongeren op straat, mensen hun hond aan het uitlaten en sporters aanwezig op het nabijgelegen sportpark.

Mogelijk onder invloed

Opvallend is dat toen de politie de eigenaar van de bestelbus belde, die niet wilde komen ophalen en ook niet vertellen wie erin reed. Het voertuig is in beslag genomen. In het voertuig zijn spullen gevonden waardoor de politie vermoedt dat de bestuurder onder invloed was van alcohol of drugs.

De politie heeft al camerabeelden ontvangen en doet buurtonderzoek. Getuigen of mensen met meer informatie worden gevraagd zich te melden.