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Ontdek

Inbraak bij tankstation, verdachten weten op motorscooter te ontkomen

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De geforceerde deur bij het tankstation (foto: Instagram @politie_den_bosch).
De geforceerde deur bij het tankstation (foto: Instagram @politie_den_bosch).

Bij het tankstation aan de Kooikersweg in Den Bosch is vrijdagnacht ingebroken. De politie was er zo snel bij dat ze de twee verdachten nog zag. Het tweetal wist te ontkomen omdat op een motorscooter reden en dus veel wendbaarder en sneller waren dan de agenten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De inbraak was rond vier uur 's nachts. Bij het tankstation is een deur met flink wat geweld opengebroken gezien de schade zowel de deur als het kozijn.

Het niet duidelijk of de inbrekers ook daadwerkelijk iets hebben buitgemaakt.

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