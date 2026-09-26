Tienduizend illegale sigaretten ontdekt bij controle in Uden

Tijdens een zogenoemde ondermijningscontrole aan de Rondweg in Uden zijn donderdag tienduizend illegale sigaretten ontdekt. Deze zijn door de douane in beslag genomen en worden vernietigd. Dat maakte de politie vrijdagavond bekend.

Doel van de controle was om ondermijnende criminaliteit binnen de transport- en logistieke sector tegen te gaan en te verstoren.

In totaal werden ruim honderd voertuigen van de weg gehaald en uitgebreid gecontroleerd. Drie bestuurders bleken onder invloed van alcohol of drugs. Een werd aangehouden vanwege de handel in verdovende middelen. In verband hiermee is een huis doorzocht.