Navigatie overslaan
Ontdek

Tienduizend illegale sigaretten ontdekt bij controle in Uden

Aangepast
Foto: Instagram politie Maasland.
Foto: Instagram politie Maasland.

Tijdens een zogenoemde ondermijningscontrole aan de Rondweg in Uden zijn donderdag tienduizend illegale sigaretten ontdekt. Deze zijn door de douane in beslag genomen en worden vernietigd.  Dat maakte de politie vrijdagavond bekend. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Doel van de controle was om ondermijnende criminaliteit binnen de transport- en logistieke sector tegen te gaan en te verstoren. 

In totaal werden ruim honderd voertuigen van de weg gehaald en uitgebreid gecontroleerd. Drie bestuurders bleken onder invloed van alcohol of drugs. Een werd aangehouden vanwege de handel in verdovende middelen. In verband hiermee is een huis doorzocht.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.