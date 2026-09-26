Man in been gestoken na vechtpartij in Oss, twee vrouwen aangehouden

Aan de Johannes Poststraat in Oss is zaterdagochtend een 31-jarige man in zijn been gestoken en met een soort knuppel geslagen. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Twee vrouwen zijn aangehouden. Zij zijn bekenden van het slachtoffer.

Toen de politie rond acht uur aankwam bij de Johannes Poststraat was daar sprake van een onrustige, onoverzichtelijke situatie. Een 30-jarige vrouw uit Den Bosch werd al snel aangehouden. Zij zou hebben gestoken. Een 30-jarige vrouw uit Oss werd korte tijd later aangehouden. Ook zij zou geweld hebben gebruikt.

De politie onderzoekt nog of meer mensen betrokken waren bij het geweld en sluit meer aanhoudingen niet uit. De precieze aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk, al was er wel ruzie.

Een deel van de Johannes Poststraat werd na het geweld afgesloten. Agenten hebben meerdere getuigen gesproken en camerabeelden bekeken en veiliggesteld.