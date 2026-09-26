Man in been gestoken na vechtpartij in Oss, vrouw aangehouden

Aan de Johannes Poststraat in Oss is een man in zijn been gestoken. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Een vrouw is aangehouden.

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Aan het steken zou een vechtpartij vooraf zijn gegaan. Hierbij zouden volgens een politiewoordvoerder meerdere mensen betrokken zijn geweest. De politie doet onderzoek. Een deel van de Johannes Poststraat is afgesloten. Agenten hebben meerdere getuigen gesproken en camerabeelden bekeken en veiliggesteld.