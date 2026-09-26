Afsluitingen door wegwerkzaamheden in Reusel en omgeving

De Wilhelminalaan en Randweg Oost (N269) in Reusel worden tijdelijk afgesloten voor werkzaamheden. De afsluitingen beginnen op maandag 28 september en duren tot donderdagochtend 1 oktober.

Gevonden voor jou

Van maandag 28 september tot woensdag 30 september werkt netbeheerder Enexis aan het gasnet op de Wilhelminalaan. Dit leidt tot een afsluiting van de weg tussen de Denestraat en de Hamelendijk/N284. Auto’s worden omgeleid via de Denestraat en Lange Voren naar de Randweg Oost, waarna ze hun route kunnen vervolgen. Fietsers worden via het fietspad aan de andere kant van de weg geleid.

Op de Randweg Oost (N269) voert de provincie Noord-Brabant asfalteringswerkzaamheden uit. Deze vinden plaats in de nacht van woensdag 30 september op donderdag 1 oktober, van acht uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends. Het gedeelte tussen Reeneik en Lange Voren zal in die periode afgesloten zijn. Ter plaatse worden omleidingsroutes met borden aangegeven.

Groter pakket aan werkzaamheden

De werkzaamheden op de N269 maken deel uit van een groter project van de provincie Noord-Brabant. Dit pakket omvat onderhoud aan meerdere provinciale wegen, waaronder in de regio Hilvarenbeek. De provincie werkt samen met aannemers om de wegen te verbeteren.

Meer informatie over de geplande wegwerkzaamheden in Reusel en omgeving kun je vinden op de website van de gemeente. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie.