Zondag vol kunst en cultuur in Sterksel

Op zondag 18 oktober wordt in Sterksel een dag vol kunst, muziek en culinaire ontmoetingen georganiseerd. Verschillende locaties in het dorp vormen het decor voor activiteiten die bezoekers laten kijken, luisteren, proeven en ervaren.

Gevonden voor jou

Het dorpsplein, de H. Catharinakerk, Dorpshuis Valentijn en de tuin van kunstenaarsduo Frank van den Dungen en Jet van Zijl staan centraal tijdens deze culturele dag. In de tuin aan het Churchillpark 6 zijn bronzen beelden van Jet te bewonderen, elk voorzien van een gedicht van Frank. Daarnaast zijn er geometrische objecten, zoals een piramide en een merkaba, die bezoekers kunnen betreden om hun energetische potentieel te ervaren.

Een bijzondere beleving biedt het kunstwerk “Het Labyrinth en de kroenekraan”, gemaakt door de breiclub van Sterksel. Dit creatief vormgegeven werk laat zien hoe een vertrouwde ruimte verandert door gebruik van materialen, vormen en kleuren.

Wereldmuziek en proeverij

In de H. Catharinakerk treedt wereldmuziekkoor Keskedee drie keer op, om elf uur, twee uur en drie uur. Het koor brengt liederen uit verschillende culturen en werelden. Ondertussen kunnen bezoekers in Dorpshuis Valentijn genieten van “Hapje voor een praatje”, een proefmarkt waar gerechten uit diverse landen worden aangeboden. Het is een smakelijke kans om mensen met verschillende achtergronden te ontmoeten.

Poëziecabaret en humor

Het Confettikabinet speelt op dezelfde dag drie keer, om één uur, twee uur en drie uur. Nikky Bergmans combineert poëzie, theater en humor in haar voorstelling, die omschreven wordt als poëziecabaret. Hiermee voegt ze een eigenzinnige en luchtige noot toe aan het programma.

Deze zondag biedt Sterksel een bijzondere kans om het dorp vanuit een ander perspectief te ontdekken, met een mix van kunst, cultuur en ontmoeting. Iedereen is welkom om te komen kijken, luisteren, proeven en ervaren.