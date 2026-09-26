Fietsers genieten van laatste tocht van 50 kilometer

Veertien fietsers hebben donderdag genoten van een 50 kilometer lange tocht door Someren en omgeving. De route voerde langs diverse dorpen en natuurgebieden en was uitgezet door Tiny en Ricky van Rooy.

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De groep begon de tocht om tien uur ’s ochtends vanaf het Einderplein in Someren-Eind. Via Someren, Lierop en Mierlo bereikte men na vijftien kilometer de eerste pauzeplek bij een kapelletje in Mierlo, vlakbij de voetbalvelden van Mifano.

Na een korte stop fietsten de deelnemers verder door Mierlo richting Nuenen. De route ging langs de Gulberg naar Stiphout, waar de grootste pauze van de dag plaatsvond. Hier konden de fietsers eten, bijkletsen en verhalen uitwisselen.

Laatste 50 kilometer van het jaar

De tocht voerde daarna door Brandevoort en Helmond, met een tussenstop bij de Brandevoortse Hoeve. Hier genoten de deelnemers van een drankje en sterke verhalen. Vervolgens ging de route via het industrieterrein van Helmond en langs de Zuid-Willemsvaart naar sluis 9, om uiteindelijk richting Ommel te fietsen.

Bij café Ons Jantje in Ommel werd de laatste pauze gehouden, waarna de groep via Asten en Someren terugkeerde naar Someren-Eind. Om half zes arriveerden de fietsers weer op het Einderplein. Het was de laatste 50 kilometer lange tocht van het jaar.

De volgende fietstocht staat gepland voor donderdag 15 oktober. Dan fietsen de deelnemers een kortere route van 30 kilometer. De start is om elf uur vanaf het Einderplein.