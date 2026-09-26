IVN Heeze-Leende organiseert wintercursus vogels

IVN Heeze-Leende biedt van november 2026 tot februari 2027 een verdiepende wintercursus over vogels aan. De cursus bestaat uit drie lesavonden in Heeze en drie dagexcursies naar bijzondere natuurgebieden. Vogelliefhebbers met enige ervaring leren meer over kenmerken, gedrag en zintuigen van diverse vogelsoorten.

Gevonden voor jou

De verdiepende wintercursus van IVN Heeze-Leende richt zich op roofvogels, steltlopers en eendachtigen. Deelnemers leren deze vogels herkennen aan specifieke kenmerken en krijgen uitleg over hun gedrag en zintuigen. De lessen worden verzorgd door ervaren leden van vogelwerkgroep De Spotvogel.

Naast de theorieavonden in Heeze staan excursies naar de Ooijpolder, de Biesbosch en Zeeland op het programma. Tijdens deze uitstapjes kan de opgedane kennis direct in de praktijk worden gebracht. De excursies vinden plaats in de winter, wat betekent dat deelnemers voorbereid moeten zijn op koude weersomstandigheden. Bij extreem weer kan een excursie worden uitgesteld.

Voor gevorderde vogelliefhebbers

De cursus is bedoeld voor mensen die hun kennis over vogels willen verdiepen. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van IVN Heeze-Leende, maar enige ervaring met algemene vogelsoorten is wel vereist. De cursus is niet geschikt voor beginners. Daarnaast moeten deelnemers rekening houden met dagexcursies die een hele dag in beslag nemen.

De kosten voor de cursus bedragen 100 euro per persoon, inclusief reiskosten naar de excursiegebieden. Aanmelden kan tot 1 november 2026 via het aanmeldformulier op de website van IVN Heeze-Leende. Meer informatie over de data, tijden en locaties is eveneens beschikbaar op de website.