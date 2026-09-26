Met een 1-faseaansluiting kun je verduurzamen

Een 1-faseaansluiting is vaak voldoende om je woning te verduurzamen. Je kunt er elektrisch mee koken, een laadpaal gebruiken of bepaalde warmtepompen aansluiten. Of dit werkt, hangt af van je stroomgebruik en de apparaten die je hebt.

Gevonden voor jou

Verduurzamen met een 1-faseaansluiting is in veel gevallen mogelijk. Apparaten zoals een inductiekookplaat, een laadpaal voor elektrische auto's en sommige warmtepompen kunnen hiermee worden gebruikt. Het is belangrijk om te kijken naar het stroomverbruik en hoe je apparaten instelt. Slimme instellingen kunnen ervoor zorgen dat apparaten niet tegelijk aanstaan, wat overbelasting voorkomt.

Bij intensief stroomgebruik, zoals meerdere apparaten die tegelijkertijd veel energie vragen, kan een 3-fasenaansluiting nodig zijn. Om te weten welke aansluiting je hebt, kun je je elektriciteitsmeter controleren. Bij een spanning van 220/230 volt gaat het om een 1-faseaansluiting. Een spanning van 3 × 220/400 volt betekent een 3-fasenaansluiting.

Controleer je aansluiting

Als je de informatie niet op je elektriciteitsmeter kunt vinden, kun je je energierekening raadplegen. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met je netbeheerder, zoals Enexis, voor duidelijkheid over je aansluiting.

Advies bij het Energie + Klimaat loket

Woon je in Vught en wil je verduurzamen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Bij het Energie + Klimaat loket kun je terecht voor onafhankelijk advies over verduurzaming, subsidies en mogelijkheden die passen bij jouw woning en budget. Het loket is gevestigd op Moleneindplein 25 en is vier dagen per week geopend van twaalf tot zes uur ’s middags.