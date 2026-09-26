Agent opent vuur in woonwijk Someren, auto reed in volle vaart op hem in

Een agent heeft vrijdagnacht in Someren gericht op een auto geschoten die in volle vaart op hem inreed. De bestuurder was op de vlucht voor de politie. Er zijn twee mannen aangehouden, waaronder de bestuurder.

De twee verdachten zaten in de auto, midden in een woonwijk, en werden door de politie gesommeerd om uit te stappen. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost. De twee mannen kwamen uit de auto en gingen er direct rennend vandoor.

De politie kreeg vrijdag laat op de avond een melding van een bedreiging aan de Uranusstraat in Asten, daarbij zou een vuurwapen gebruikt zijn. De verdachten waren toen al gevlucht in een auto. Agenten vonden die later aan de Ter Hofstadlaan in Someren.

Inrijden op agent

Een van de verdachten kon vrijwel meteen worden aangehouden. De ander ontsnapte, stapte later opnieuw in de auto en ging ervandoor. Daarbij reed hij volgens de politie met hoge snelheid in de richting van een agent. Die kon maar net voorkomen dat hij werd geraakt en loste gericht meerdere schoten op de vluchtende auto.

De wagen werd later met een kapotte autoruit teruggevonden op het Wilhelminaplein in Someren. Ook werd in een geparkeerde auto aan de Ter Hofstadlaan een kogelgat ontdekt. Onderzocht wordt of dat is veroorzaakt door een politiekogel.

Voortvluchtige gepakt

Uiteindelijk werd ook de tweede verdachte opgepakt. Het gaat om twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De Dienst Speciale Interventies (DSI) deed nog een inval in een woning, maar trof daar niemand aan.

De agent op wie werd ingereden heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. Een vuurwapen is vooralsnog niet gevonden. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van het incident aan de Ter Hofstadlaan.