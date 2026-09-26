Rob Scheepers en Woutrie Verduijn presenteren kinderboek in Leende

Op woensdag 30 september presenteren Rob Scheepers en Woutrie Verduijn hun eerste gezamenlijke kinderboek ‘Familie Flatus en de verdwenen gouden verf’ in Bibliotheek Leende. Het evenement markeert de feestelijke start van de Kinderboekenweek 2026.

Gevonden voor jou

Het nieuwe kinderboek van Scheepers en Verduijn biedt een unieke leeservaring dankzij de bijzondere opzet als kantelboek. Dit betekent dat het verhaal vanuit twee perspectieven gelezen kan worden: de kant van de moeder en die van de vader. Het boek combineert spanning en humor in een avontuurlijk verhaal.

Het schrijversduo nodigt kinderen en ouders uit Leenderstrijp, Sterksel, Heeze en Leende uit om bij het evenement aanwezig te zijn. Tijdens de middag wordt er voorgelezen, kunnen bezoekers vragen stellen en maken zij kans op een gesigneerd exemplaar van het boek. Het evenement duurt van twee tot vier uur ’s middags.

Feestelijke start Kinderboekenweek

De presentatie van ‘Familie Flatus en de verdwenen gouden verf’ vormt het startschot voor de Kinderboekenweek 2026 in de gemeente Heeze-Leende. Het evenement vindt plaats in Bibliotheek Leende en is speciaal gericht op basisschoolleerlingen en hun ouders.

Met deze feestelijke middag hopen Scheepers en Verduijn kinderen niet alleen te entertainen, maar ook te inspireren om meer te lezen en te genieten van verhalen. Het unieke kantelboek moet daarbij zorgen voor extra leesplezier.