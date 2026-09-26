Alzheimer Café in Asten bespreekt euthanasie bij dementie

Op dinsdag 6 oktober staat het thema vrijwillig levenseinde bij dementie centraal in het Alzheimer Café in Asten. Tijdens de bijeenkomst wordt een documentaire vertoond, gevolgd door een gesprek met een voorlichter van de NVVE.

Gevonden voor jou

Het Alzheimer Café van oktober richt zich op een gevoelig onderwerp: vrijwillig levenseinde bij dementie. De bijeenkomst vindt plaats in ’t Kwartier aan de Kerkstraat in Asten en is bedoeld voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere belangstellenden uit de omgeving.

Dementie kent een grillig verloop en kan diepe onzekerheid veroorzaken over de toekomst. Het verlies van controle over beslissingen maakt vooruitdenken belangrijk, zeker wanneer het gaat om euthanasie. Tijdens de avond wordt een documentaire vertoond over het thema, waarna gespreksleider Jac Huijsmans in gesprek gaat met een voorlichter van de Nederlandse Vereniging van Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Documentaire en vragen

Bezoekers krijgen de kans om vragen te stellen en gedachten te delen over de keuzes rondom het vrijwillig levenseinde. De bijeenkomst biedt daarmee niet alleen informatie, maar ook ruimte voor discussie en persoonlijke reflectie.

Het Alzheimer Café begint om half acht ’s avonds, met een inloop vanaf zeven uur. De bijeenkomst duurt tot negen uur en is vrij toegankelijk. Het ACP hoopt hiermee een waardevolle avond te bieden voor iedereen die met dementie te maken heeft, direct of indirect.