Wordt Van der Poel wereldkampioen? 'Als alles meezit, is er een kans'

Hij weet het zelf niet. Ook niet na de verkenning van het parcours afgelopen woensdag. En dus aarzelt Mathieu van der Poel met zijn antwoord op de vraag of hij zichzelf zondag wereldkampioen wielrennen ziet worden. "Als alles meezit, is er een kans."

Bondscoach Koos Moerenhout erkent de inschatting van zijn kopman dat 'het aan de pittige kant is.' "Als je kijkt naar de Grand Prix van Montréal van twee weken geleden, op hetzelfde parcours, dan zijn de klimmers echt in het voordeel."

Bauke Mollema, ook in Canada voor zijn laatste WK, was er vier dagen later nog vol bewondering over. "We hebben écht geprobeerd om hem daar terug te pakken." Met de vorm zit het dus wel goed. Zijn de twijfels van Van der Poel dan terecht?

Dinsdag vertrok hij naar Canada. Niet nadat hij afgelopen zondag eerst een jagend peloton in zijn eentje had afgehouden in de slotrit van de Ronde van Luxemburg . Vier uur lang en over 175 kilometer.

Gesink won in 2010

Zestien jaar geleden trok er een andere Nederlander, een klimmer, naar de oostkust van Canada. Robert Gesink. En hij won de GP Montreal. De klim waarop hij het verschil maakte, is dezelfde klim als waar de renners zondag twaalf keer overheen moeten.

De Voie Camillien-Houde is 1,6 kilometer lang en heeft een stijgingspercentage van 7,4. Ter vergelijking: minder steil dan bijvoorbeeld La Redoute, de scherprechter in Luik-Bastenaken-Luik. Gesink: "Ik weet nog dat in 2010 de wind daar van achteren stond. Is dat niet het geval, zal het lastiger zijn om weg te komen."

Parcours is breder opgezet

De infrastructuur kan ook een rol spelen. "Het is daar allemaal wat breder opgezet, wat ruimer. Montreal is gewoon een grote stad, dus het zijn rechte banen en vierkante bochten. Die maken het moeilijker om uit het zicht te raken."

Gesink verdedigde in de finale in 2010 maar ternauwernood zijn voorsprong. De achtervolgers hadden hem telkens in het vizier en hij hield aan de finish nog amper vier seconden over. Maar dat lijkt dit keer ook te gelden voor de Nederlandse kopman.

De oud-wielrenner: "Klassiekerrenners zoals Van der Poel kunnen ook steeds beter zo'n klimmetje oprijden. Dat die klimmetjes elkaar snel opvolgen, zal niet in zijn voordeel zijn, maar ik zou het meer zoeken in de vorm van de dag. Dat gaat eerder beslissend zijn. We hebben Wout van Aert ook een rit zien winnen met twee keer een passage over de Mont Ventoux."

Gaat het lukken?

Hij voegt eraan toe: "Het WK is altijd een vreemde koers, aan het einde van het seizoen. Ik denk dat het erop aankomt hoe Mathieu zich in vorm gereden heeft. Het strijdveld ligt bovendien open nu Pogacar niet van de partij is. En het koersverloop zal van belang zijn. De Belgen zullen ook de koers hard willen maken. Het draait niet alleen om het parcours zondag."

Klimparcours of niet, aan Moerenhout het laatste woord: "Met Mathieu van der Poel zijn er wel meer bijzondere dingen gebeurd."