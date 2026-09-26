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Grote politie-inzet na melding van vuurwapen in Reusel: man opgepakt

Agenten gingen naar Reusel na een melding van een vuurwapen (foto: Politie Eenheid Oost-Brabant).
Agenten gingen naar Reusel na een melding van een vuurwapen (foto: Politie Eenheid Oost-Brabant).

Agenten met kogelwerende vesten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een man opgepakt in zijn huis in Reusel. De man zou zijn bezoekers hebben bedreigd met een vuurwapen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bezoekers belden de politie, die met meerdere auto's naar het huis aan de Wilhelminalaan toe ging. In verband met de bedreiging deden agenten kogelwerende vesten aan.

Toen de politie bij het huis aankwam, kwam de bewoner zelf al naar buiten lopen. Hij had inderdaad een wapen bij zich, maar het bleek om een nepwapen te gaan. Die zijn vaak niet van echt te onderscheiden.

De man is opgepakt voor bedreiging en wordt verhoord.

Wat er aan de dreiging is vooraf gegaan, is niet duidelijk. 

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