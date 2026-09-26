Wandeling in Sterksel tijdens Week van het Ontmoeten

Vrijdag 2 oktober organiseert Mirjam Römers een wandeling in Sterksel, vanuit Dorpshuis Valentijn. De tocht duurt ongeveer een uur en wordt afgesloten met koffie en lekkers.

Gevonden voor jou

Tijdens de Week van het Ontmoeten kun je op vrijdag 2 oktober meelopen met een wandeling in Sterksel. De tocht wordt begeleid door Mirjam Römers, initiatiefnemer van het project Wandelmaatje. Het start- en eindpunt is in de Huiskamer van Dorpshuis Valentijn.

De wandeling duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken, met iets lekkers erbij. Flyers met meer informatie over de activiteit zijn te vinden in de Huiskamer en de hal van het dorpshuis.

De wandeling is toegankelijk voor iedereen. Aanmelden kan via e-mail of een speciale WhatsApp-groep voor wandelmaatjes. Meer details hierover zijn beschikbaar in het dorpshuis.