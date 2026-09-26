Kinderbeurs Sterksel biedt unieke kans om kleding te pimpen

Op zaterdag 10 oktober wordt in Sterksel een Kinderbeurs gehouden met een bijzonder extraatje. Bezoekers kunnen tweedehands kleding kopen en meteen laten personaliseren met borduurwerk. Het evenement is gratis en geschikt voor kinderen vanaf tien jaar.

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Tijdens de Kinderbeurs in Sterksel kunnen bezoekers niet alleen tweedehands kleding shoppen, maar ook direct hun aankopen laten pimpen. Jongerenwerk Heeze-Leende staat klaar met een borduurmachine om kledingstukken persoonlijk te maken. Denk aan het toevoegen van een naam, initialen of een leuk ontwerp.

Het evenement vindt plaats in Dorpshuis Valentijn in Sterksel en duurt van tien uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags. Deelname aan de activiteit is gratis en toegankelijk voor kinderen vanaf tien jaar. De samenwerking tussen Jongerenwerk Heeze-Leende en de Kinderbeurs maakt van het evenement een unieke ervaring.

De actie draagt bij aan hergebruik en duurzaamheid, door tweedehands kleding een nieuw leven te geven. Daarnaast biedt het kinderen de kans om hun creatieve vaardigheden te ontdekken en iets unieks te maken.

De Kinderbeurs wordt georganiseerd door Cordaad Welzijn, in samenwerking met lokale partijen. Bezoekers kunnen niet alleen kleding kopen, maar ook genieten van een gezellige sfeer in de Huiskamer van Dorpshuis Valentijn.

Heb je interesse in het pimpen van je nieuwe kledingstuk? Zorg dat je op zaterdag 10 oktober een kijkje neemt in Sterksel.