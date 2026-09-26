Culturele activiteiten op zondag in Sterksel

Op zondag 18 oktober biedt Sterksel een gevarieerd programma met kunst, muziek, theater en culinaire ervaringen. Het dorpsplein, de H. Catharinakerk, Dorpshuis Valentijn en een kunstenaarswoning vormen de locaties voor deze bijzondere activiteiten.

Gevonden voor jou

In de tuin van kunstenaarsduo Frank van den Dungen en Jet van Zijl, gelegen aan het Churchillpark, zijn bronzen beelden en geometrische objecten te bewonderen. Elk beeld is voorzien van een gedicht, terwijl de objecten, zoals een piramide en een ster-tetraëder, uitnodigen tot interactie. Bezoekers kunnen hier zelf ervaren hoe het voelt om deel te zijn van deze kunstwerken.

Op het kerkplein is “Het Labyrinth en de kroenekraan” opgesteld. Dit project, gemaakt door de breiclub van Sterksel, laat zien hoe materiaal, vorm en kleur een vertrouwde ruimte compleet kunnen veranderen. Dwalen door het labyrinth belooft een verrassende ervaring.

Muziek en ontmoetingen

Het wereldmuziekkoor Keskedee treedt drie keer op in de H. Catharinakerk. De optredens vinden plaats om elf uur, twee uur en drie uur. Het koor brengt muziek uit verschillende culturen en werelddelen, wat zorgt voor een unieke muzikale beleving.

In Dorpshuis Valentijn kunnen bezoekers vanaf de middag deelnemen aan “Hapje voor een praatje”. Hier bieden mensen met diverse culturele achtergronden gerechten uit hun thuisland aan. Het evenement is bedoeld om elkaar beter te leren kennen via culinaire ontmoetingen.

Theater en humor

Het Confettikabinet van Nikky Bergmans speelt drie keer in Dorpshuis Valentijn, met voorstellingen om één uur, twee uur en drie uur. Haar poëziecabaret combineert theater, poëzie en humor en biedt een eigenzinnige kijk op de wereld.

Sterksel nodigt iedereen uit om deze activiteiten te komen beleven en het dorp op een unieke manier te ontdekken.