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Man valt van dak in Boxtel en belandt in put: zwaargewond naar ziekenhuis

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Een man is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een val van een dak van een oude stal aan de Bakhuisdreef in Boxtel. Hij belandde in een put, laten meerdere getuigen weten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere ambulances en brandweerwagens naar Boxtel. Het slachtoffer werd gestabiliseerd en is vervolgens met grote spoed naar een ziekenhuis gebracht. 

De oude stal bevindt zich op een terrein met meerdere gesloopte stallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk.

  • Het slachtoffer werd gestabiliseerd en is vervolgens met grote spoed naar een ziekenhuis gebracht (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    Het slachtoffer werd gestabiliseerd en is vervolgens met grote spoed naar een ziekenhuis gebracht (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere ambulances en brandweerwagens naar Boxtel (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Hoe het ongeluk in Boxtel kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

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