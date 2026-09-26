Man valt van dak oude stal in Boxtel, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Een man is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een val van een dak van een oude stal aan de Bakhuisdreef in Boxtel. Hij belandde in een put, laten meerdere getuigen weten.

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere ambulances en brandweerwagens naar Boxtel. Het slachtoffer werd gestabiliseerd en is vervolgens met grote spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De oude stal bevindt zich op een terrein met meerdere gesloopte stallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk.