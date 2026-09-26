A59 richting Den Bosch tot maandag dicht vanwege wegwerkzaamheden

De A59 van knooppunt Zonzeel richting Den Bosch is tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel. Daar vinden wegwerkzaamheden plaats.

Verkeer wordt omgeleid via de A15, A27, A58 en N65. De omleidingsroutes worden met gele borden langs de weg aangeven. Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van een klein halfuur.

Ook de komende twee weekenden wordt er gewerkt aan de A59. Dit en komend weekend wordt er gewerkt aan het asfalt, aan viaducten, vangrails en aan voegovergangen op de weg richting Den Bosch. In het derde weekend vinden dezelfde werkzaamheden plaats in de tegenovergestelde rijrichting, tussen knooppunt Empel en de aansluiting Den Bosch-Maaspoort.