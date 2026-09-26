RKC Waalwijk treft BVV Barendrecht in KNVB Beker

RKC Waalwijk speelt een uitwedstrijd tegen BVV Barendrecht in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. De loting vond plaats in het ESPN-programma De Voetbalkantine.

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De eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker wordt eind oktober gespeeld. Dat gebeurt op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 oktober. Het exacte speelschema van RKC Waalwijk wordt binnenkort door de KNVB bekendgemaakt.

RKC Waalwijk stroomt, net als de meeste profclubs, in bij het hoofdtoernooi van het bekertoernooi. De voorrondes zijn de afgelopen weken al afgewerkt. Clubs die dit seizoen Europees voetbal spelen, komen pas vanaf de tweede ronde in actie.

BVV Barendrecht, een amateurclub uit Zuid-Holland, is de tegenstander van RKC in deze eerste ronde. Het duel wordt gespeeld op het terrein van Barendrecht. Voor de Waalwijkse ploeg betekent dit een uitwedstrijd.