Man loopt brandwonden op nadat hij wordt overgoten met bijtende vloeistof

Een man is vorige week donderdagavond gewond geraakt nadat hij aan de Weegbladtuin in Breda was overgoten of bespoten met een nog onbekende bijtende vloeistof. Hij liep daarbij brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd op het woonwagenkamp en wie verantwoordelijk is. Agenten spreken daarvoor met getuigen.

Of er voorafgaand een conflict was, is nog niet bekend. "Dat zijn we aan het onderzoeken", laat een woordvoerder weten.