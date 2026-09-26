Bredanaar Roy Meyer wint MMA-debuut in Den Bosch al in eerste ronde

Roy Meyer is zijn loopbaan als profvechter in mixed martial arts (MMA) begonnen met een overwinning. De 35-jarige Bredanaar versloeg zaterdagavond in de Maaspoort in Den Bosch Tiago Afonso uit Paraguay al in de eerste ronde. Zijn tegenstander ging knock-out.

Meyer was jarenlang judoka op hoog niveau en maakte daarna een uitstapje naar het boksen. Dat was voor hem nog niet genoeg: dit jaar koos hij voor MMA. Bij zijn profdebuut in Den Bosch had zijn tegenstander geen schijn van kans.

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"Het doel was om mijn tegenstander zo snel mogelijk uit te schakelen. Al moet ik eerlijk zeggen dat van mij de wedstrijd iets langer had mogen duren", zei Meyer direct na afloop. "De volgende keer hoop ik het publiek meer te kunnen laten zien."