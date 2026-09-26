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Roy Meyer wint razendsnel tijdens MMA-debuut in Den Bosch

Roy Meyer maakte zijn debuut als MMA-prof (foto: LFL).
Roy Meyer maakte zijn debuut als MMA-prof (foto: LFL).

Roy Meyer is zijn debuut als mixed martial arts (MMA)-prof gestart met een overwinning. De 35-jarige Bredanaar won zaterdagavond in Maaspoort Den Bosch al in de eerste ronde van Tiago Afonso uit Paraguay.

Profielfoto van Leon Voskamp
Geschreven door
Leon Voskamp

Meyer was jarenlang een judoka op een hoog niveau en maakte daarna een sportief uitstapje als bokser. Dat was voor de Bredanaar nog niet voldoende, want hij koos dit jaar voor MMA. In Den Bosch maakte hij zaterdagavond zijn profdebuut, maar zijn tegenstander had geen schijn van kans. De vechter uit Paraguay ging al snel in de eerste ronde knock-out.

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