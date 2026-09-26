Someren-Eind maakt plannen voor 150-jarig jubileum

In Someren-Eind is vrijdagavond een bijeenkomst gehouden over het programma voor het 150-jarig jubileum in 2028. Inwoners bespraken welke activiteiten worden georganiseerd en wie deze gaat leiden.

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Bij gemeenschapshuis De Einder kwamen vrijdagavond inwoners van Someren-Eind samen om verder te werken aan de plannen voor het 150-jarig jubileum van het dorp. De afgelopen maanden zijn tijdens eerdere bijeenkomsten veel ideeën verzameld. Nu was het tijd om concrete stappen te zetten richting een definitief programma.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de activiteiten die in het jubileumprogramma komen. Ook werd besproken wanneer deze plaatsvinden, wie de kartrekkers worden en welke projectgroepen worden gevormd. De betrokkenheid en creativiteit van de inwoners waren duidelijk zichtbaar.

De opkomst bij De Einder was goed en na afloop werd er nog lang nagepraat tijdens een borrel. Inwoners hopen van het jubileumjaar in 2028 een onvergetelijke gebeurtenis te maken waar het hele dorp trots op kan zijn.

Someren-Eind blijft de komende maanden verder bouwen aan het programma. Het dorp laat hiermee zien dat gezamenlijk initiatief en samenwerking zorgen voor een sterk en betrokken gemeenschap.