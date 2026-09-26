Maanden van huis, maar hier voelen zeelieden zich even thuis

Al meer dan twintig jaar is er in de haven van Moerdijk een zeemanshuis. Daar kunnen zeemannen die lang onderweg zijn even ontspannen, een drankje drinken of een spelletjes spelen. Onder leiding van havenpastors Jan Willem Ester en Kabelo Lekala staat een groep vrijwilligers vier avonden per week voor de zeemannen (en -vrouwen) klaar.

Het Zeemanshuis ontstond ooit nadat een schip in de haven lag waarvan de bemanning aan haar lot werd overgelaten, zo legt Ester uit bij ZuidWest Update. Vanuit de kerk werd eten, drinken en andere spullen naar de bemanning gebracht. Het huis is bedoeld voor bemanningsleden van grote zeeschepen, die soms maanden van huis zijn.

Het Zeemanshuis moet een ‘thuis ver van huis’ zijn. Bemanningsleden kunnen er ontspannen, een drankje drinken of samen een spelletje spelen. ’s Middags rijden Ester en Lekala langs de schepen in de haven om te vragen of bemanningsleden langs willen komen. “We gaan ze dan later ophalen met een busje”, legt Ester uit.

Kleding en souvenirs

Eenmaal binnen is aan van alles gedacht. “Een drankje of snackje en soms willen ze graag boodschappen doen. Dan gaat er een chauffeur met hen mee”, legt Lekala uit. Er zijn een tafeltennistafel, een biljart en verschillende spelletjes. Maar vooral de karaoke valt bij veel zeelieden in de smaak.

“Als Filipijnen aan boord komen en het is juni en je bent negen maanden weg, komt er een winter aan. Daar zijn zij niet op gekleed", zegt Lekala. Er is dan ook een heus kledingwinkeltje uit de grond gestampt. "Dus wij hebben die kleding die ze voor een euro mee kunnen nemen. Dat vinden ze geweldig.” Ook souvenirs vinden gretig aftrek.

Een luisterend oor

“Wat ik me herinner, is dat ze bedanken voor de mooie avond", zegt hij. "Zeeschepen zien er groot uit, maar stel je voor dat je erop moet wonen en er niet af kunt. Het meeste is laadruimte."