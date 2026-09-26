Maanden van huis, maar in Moerdijk voelen zeelieden zich even thuis

Zeelieden die maanden van huis zijn, kunnen in de haven van Moerdijk even op adem komen in het Zeemanshuis. Ze drinken er een drankje, spelen een spelletje of zingen karaoke. Havenpastors Jan Willem Ester en Kabelo Lekala staan er met een groep vrijwilligers vier avonden per week voor hen klaar. Het Zeemanshuis bestaat al meer dan twintig jaar.

Het huis is bedoeld voor bemanningsleden van grote zeeschepen en moet voor hen een 'thuis ver van huis' zijn. Het ontstond ooit toen de bemanning van een schip in de haven aan haar lot werd overgelaten, vertelt Ester aan ZuidWest Update. De kerk bracht de bemanning toen eten, drinken en andere spullen. Met het busje

's Middags rijden Ester en Lekala langs de schepen in de haven. Ze vragen of bemanningsleden langs willen komen. "We gaan ze dan later ophalen met een busje", legt Ester uit. Eenmaal binnen is aan van alles gedacht. "Een drankje of snackje, en soms willen ze graag boodschappen doen. Dan gaat er een chauffeur met hen mee", zegt Lekala. Er staan een tafeltennistafel en een biljart, en er zijn verschillende spelletjes. Maar vooral de karaoke valt bij veel zeelieden in de smaak. Kleding en souvenirs

Niet alle zeelieden zijn op de kou gekleed. "Als Filipijnen aan boord komen en het is juni en je bent negen maanden weg, komt er een winter aan. Daar zijn zij niet op gekleed", zegt Lekala. Er is dan ook een heus kledingwinkeltje uit de grond gestampt. "Wij hebben kleding die ze voor 1 euro mee kunnen nemen. Dat vinden ze geweldig." Ook souvenirs vinden gretig aftrek.

Bemanningsleden van zeeschepen kunnen in het Zeemanshuis in Moerdijk ontspannen (foto: Jan Willem Ester).