Massale knokpartij tussen 70 voetbalsupporters, politie rukt groots uit

In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen tientallen voetbalsupporters. Het ging om zo'n 70 supporters van VVV-Venlo en vermoedelijke PSV-supporters. De vechtpartij vond plaats bij station Strijp-S en het Klokgebouw.

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Een bus met supporters van VVV-Venlo was zaterdagmiddag onderweg naar Volendam, waar de club zaterdagavond om acht uur een competitiewedstrijd speelt tegen FC Volendam. Waarom de bus in Eindhoven stopte, is niet duidelijk. Volgens supporters van de Limburgse club wilden zij in Eindhoven iets drinken. Op de plek waar zij stopten, kwamen ze vermoedelijk PSV-supporters tegen. Daarna ontstond een vechtpartij.

Het ging er hard aan toe. De politie rukte met vrijwel alle beschikbare eenheden uit naar de melding. Ook werd een politiehond ingezet. De politie greep in en kon daarmee voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep, aldus een politiewoordvoerder. Onderzoek

Agenten sloten de groep VVV-supporters bij station Strijp-S in. Na een individuele controle werden zij terug de bus ingestuurd. De bus keert onder politiebegeleiding terug naar Venlo. De supporters zijn niet meer welkom bij de wedstrijd in Volendam. Volgens de politie zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Wel is duidelijk wie bij de vechtpartij betrokken waren. De politie onderzoekt de zaak en beschikt over camerabeelden, zo stelt een agent ter plaatsen. Na de vechtpartij heeft de politie de omgeving doorzocht naar mogelijke wapens. Daarbij werd niets gevonden.