Vechtpartij met 70 supporters in Eindhoven, politie grijpt massaal in

Zo'n zeventig voetbalsupporters zijn zaterdagmiddag in Eindhoven met elkaar op de vuist gegaan. Het ging om supporters van VVV-Venlo en vermoedelijk PSV-supporters. De vechtpartij gebeurde bij station Strijp-S en het Klokgebouw. De politie greep met veel agenten in.

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Een bus met supporters van VVV-Venlo was onderweg naar Volendam. Daar stond zaterdagavond om 20.00 uur een competitiewedstrijd tegen FC Volendam op het programma. Waarom de bus in Eindhoven stopte, is niet duidelijk. Volgens supporters van de Limburgse club wilden ze er iets drinken. Op de plek waar ze stopten, kwamen ze vermoedelijk PSV-supporters tegen. Daarna ontstond een vechtpartij. Het ging er hard aan toe.

Politiehond ingezet

De politie rukte met vrijwel alle beschikbare eenheden uit en zette ook een politiehond in. Volgens een woordvoerder van de politie voorkwamen agenten zo dat het geweld verder uit de hand liep. Agenten sloten de groep VVV-supporters bij station Strijp-S in. Na een controle van iedere supporter afzonderlijk stuurden ze de groep terug de bus in. Die ging onder politiebegeleiding terug naar Venlo. Bij de wedstrijd in Volendam waren de supporters niet meer welkom. Nog geen aanhoudingen

De politie heeft nog niemand aangehouden. Wel is duidelijk wie er bij de vechtpartij betrokken waren. Volgens een agent op de plek doet de politie onderzoek en heeft ze camerabeelden. Na de vechtpartij zocht de politie de omgeving af naar wapens. Ze vond niets.