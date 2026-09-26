Mensen met beperking gaan op speeddate: ‘Iedereen is hier hetzelfde’

Op iemand afstappen die je leuk vindt, is voor de meeste mensen best spannend. Voor mensen met een beperking kan dat soms nóg lastiger zijn. Een groep mannen en vrouwen in Den Bosch zette zich zaterdag over hun verlegenheid heen tijdens Love at First Bite, een speeddate-evenement voor mensen met een beperking in Den Bosch.

Onder het genot van een broodje en een drankje gaan de mannen en vrouwen met elkaar in gesprek. Luke Jansen (30) heeft al direct bij de eerste date een klik en zit met een grote glimlach aan tafel. “Ik ging hier met een positief gevoel in en vind het echt heel leuk”, zegt hij. Luke heeft autisme, epilepsie en een verstandelijke beperking en vindt het normaal gesproken lastig om op iemand af te stappen. “Omdat mensen in deze maatschappij toch best oordelend zijn”, legt hij uit. “Ik ben dan bang om iets verkeerds te zeggen.”

“Hier praat je makkelijker, omdat hier mensen zitten die hetzelfde probleem hebben.”

Dat herkennen de andere deelnemers goed. “Hier praat je makkelijker, omdat hier mensen zitten die hetzelfde probleem hebben”, vertelt Loek (18) uit Tilburg. Hij voelt zich vaak eenzaam en wil graag meer mensen leren kennen.

Of daar een relatie of juist een mooie vriendschap uit komt, maakt voor Tim niet uit. “Ik zit hier gewoon puur voor de gezelligheid. Kijken of er een goede klik is met anderen. Hier hoef je niet onzeker te zijn. Iedereen is hetzelfde.” Jongeren tussen de 18 en 36 jaar met een beperking kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met anderen tijdens het evenement.

Als ze geen onderwerp meer weten, kunnen ze zo toch het gesprek weer aangaan.”