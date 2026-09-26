Speeddaten met een beperking: 'Hier praat je makkelijker'

Op iemand afstappen die je leuk vindt, is voor de meeste mensen best spannend. Voor mensen met een beperking kan dat soms nóg lastiger zijn. Tijdens Love at First Bite zetten mannen en vrouwen zich zaterdag over hun verlegenheid heen. Op dit speeddate-evenement in Den Bosch kunnen jongeren tussen 18 en 36 jaar met een beperking op een laagdrempelige manier kennismaken met anderen.

Onder het genot van een broodje en een drankje gaan de mannen en vrouwen met elkaar in gesprek. Luke Jansen (30) heeft meteen bij de eerste date een klik en zit met een grote glimlach aan tafel. "Ik ging hier met een positief gevoel in en vind het echt heel leuk", zegt hij. Luke heeft autisme, epilepsie en een verstandelijke beperking. Normaal gesproken vindt hij het lastig om op iemand af te stappen. "Omdat mensen in deze maatschappij toch best oordelend zijn", legt hij uit. "Ik ben dan bang om iets verkeerds te zeggen."

"Hier praat je makkelijker, omdat hier mensen zitten die hetzelfde probleem hebben."

Dat herkennen de andere deelnemers goed. "Hier praat je makkelijker, omdat hier mensen zitten die hetzelfde probleem hebben", vertelt Loek (18) uit Tilburg. Hij voelt zich vaak eenzaam en wil graag meer mensen leren kennen. Voor deelnemer Tim maakt het niet uit of er een relatie of juist een mooie vriendschap uit komt. "Ik zit hier gewoon puur voor de gezelligheid. Kijken of er een goede klik is met anderen. Hier hoef je niet onzeker te zijn. Iedereen is hetzelfde."

"Ik zie alleen maar vrolijke gezichten."

Initiatiefnemer Simon Kumeling heeft zelf autisme en een licht verstandelijke beperking. "Ik ben blij dat we dit kunnen organiseren voor mensen voor wie daten minder vanzelfsprekend is. En ik zie alleen maar vrolijke gezichten", zegt hij. Op de tafels liggen kaartjes met vragen voor als een gesprek even stilvalt. "Als ze geen onderwerp meer weten, kunnen ze zo toch het gesprek weer aangaan." "Ik ben blij dat we dit kunnen organiseren voor mensen voor wie daten minder vanzelfsprekend is." De vrouwen zijn wel in de minderheid. Maar volgens de organisatie draait het evenement niet alleen om het vinden van een partner: ook nieuwe vriendschappen zijn welkom.