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Grote politie-inzet na ruzie in Oisterwijk, één gewonde, vijf arrestaties

Aangepast
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink

De politie is zaterdagavond met vijftien eenheden uitgerukt naar een ruzie aan de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk. Er waren meerdere personen en voertuigen betrokken zijn. Vijf mensen zijn aangehouden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Twee auto's waren eerst tegen elkaar gebotst. Vervolgens werd een autoraam kapotgeslagen en ontstond er een ruzie. Die liep uit de hand. 

Er zou gestoken zijn en mensen zouden aangevallen zijn met een stroomstootwapen.

Een persoon is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

De politie, die met maar liefst vijftien politieauto's op de ruzie afkwam, onderzoekt of er wapens zijn gebruikt. 

  • Foto: Persbureau Heitink
    Foto: Persbureau Heitink
  • Foto: Persbureau Heitink

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