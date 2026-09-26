Ruzie na botsing in Oisterwijk loopt uit de hand, vijf mensen opgepakt

Iemand is zaterdagavond gewond geraakt bij een ruzie aan de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk. De politie rukte met vijftien politieauto's uit en hield vijf mensen aan. Bij de ruzie waren meerdere mensen en auto's betrokken.

Twee auto's botsten eerst tegen elkaar. Daarna sloeg iemand een autoraam kapot en ontstond er ruzie. Die liep uit de hand.

Onderzoek naar wapens

Er zou gestoken zijn en mensen zouden met een stroomstootwapen zijn aangevallen. De politie onderzoekt of er wapens zijn gebruikt.

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.