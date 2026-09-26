Vijf mensen opgepakt na ruzie om botsing in Oisterwijk, één gewonde

Iemand is zaterdagavond gewond geraakt bij een ruzie aan de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk. De ruzie begon na een botsing tussen twee auto's en liep flink uit de hand. De politie rukte uit met vijftien politieauto's en hield vijf mensen aan.

Na de botsing sloeg iemand een autoraam kapot. Daarna kregen meerdere mensen ruzie met elkaar.

Onderzoek naar wapens

Er zou zijn gestoken en mensen zouden met een stroomstootwapen zijn aangevallen. De politie onderzoekt of er wapens zijn gebruikt.

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.

Zondagochtend werd bekendgemaakt dat er zeven mensen zijn aangehouden in plaats van vijf.