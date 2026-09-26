TOP Oss verliest bij FC Emmen

TOP Oss heeft zaterdagmiddag met 1-0 verloren van FC Emmen. De Ossenaren waren in een korte fase rondom de openingstreffer dichtbij de gelijkmaker, maar onder andere de lat stond een doelpunt in de weg. Ondanks meerdere kansen bleef de gelijkmaker uit, waardoor FC Emmen de overwinning veiligstelde.

Gevonden voor jou

Op De Oude Meerdijk begon TOP Oss sterk aan de wedstrijd. De ploeg van trainer Sjors Ultee zocht direct de aanval en kreeg na zestien minuten de eerste grote kans. Esajas schoot vanuit het strafschopgebied, maar zag zijn poging over het doel gaan.

Een minuut later was TOP Oss opnieuw gevaarlijk. Silva gaf een harde voorzet, maar Franslyn kon net niet bij de bal. Aan de andere kant was FC Emmen wel trefzeker. Na een redding van doelman Havekotte op een teruggetrokken voorzet, belandde de bal in de rebound alsnog in het doel: 1-0.

Lat en reddingen

TOP Oss reageerde direct met een grote kans. Van der Venne stuurde De Lannoy alleen op doel af, maar zijn stift belandde op de lat. De Ossenaren bleven aandringen, maar kansen van onder meer Franslyn en De Lannoy leverden geen doelpunt op. FC Emmen wist de voorsprong vast te houden.

Na de rust bracht Ultee nieuwe spelers in het veld, waaronder Doucouré, Mol en Hinoké. Ondanks de verse krachten kon TOP Oss de gelijkmaker niet forceren. FC Emmen kreeg zelf ook mogelijkheden om de voorsprong te vergroten, maar doelman Havekotte hield zijn ploeg met een knappe redding in de wedstrijd.

Geen gelijkmaker

Met aanvallende wissels probeerde Ultee in de slotfase alsnog een punt uit Emmen mee te nemen. Visser en Erkan kwamen binnen de lijnen, maar het Osse offensief leverde geen resultaat op. De treffer van FC Emmen uit de eerste helft bleek beslissend.

TOP Oss keert zonder punten terug naar Brabant na een wedstrijd waarin het kansen had, maar niet wist te scoren. FC Emmen pakte de volle buit en blijft daarmee stevig op koers in de competitie.